कानपुर मौसम अपडेट: चक्रवात अर्णब का असर कम, आज से साफ होगा आसमान, बनी रहेगी गुलाबी ठंड, ये है विभाग का अलर्ट

कानपुर में चक्रवात अर्णब और पश्चिमी विक्षोभ की हवाओं के टकराने की वजह से लगातार तीसरे शनिवार को घने बादल छाए रहे। स्थानीय स्तर पर कहीं-कहीं बूंदाबांदी भी हुई। दो दिनों में कुल बारिश 10.8 मिमी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि एक नवंबर से आसमान खुल जाएगा।

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लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमालय में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सुबह-शाम गुलाबी ठंडक बनी रहेगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि की मौसम वेधशाला के आंकड़ों के मुताबिक तीन दिनों से धूप शून्य रही। वेधशाला में एक भी सन शाइन ऑवर रिकॉर्ड नहीं किया।