कानपुर: उर्सला अस्पताल के सीएमएस को पड़ा हार्ट अटैक, कार्डियोलॉजी में भर्ती
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 22 Sep 2026 10:40 PM IST
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उर्सला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बीसी पाल को हार्ट अटैक पड़ने पर कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती कराया गया। डॉ. मोहित सचान की देखरेख में उनकी एंजियोग्राफी की गई जिसमें तीन जगह ब्लॉकेज पाए गए। चिकित्सकों ने ब्लॉकेज में स्टेंट डाले। उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ। उर्सला के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि मंगलवार को डॉ. पाल को डिस्चार्ज कर दिया गया।
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