कानपुर यूपी टी-20: ग्रीनपार्क में कल से चौकों-छक्कों की होगी बरसात, त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में होंगे मुकाबले

यूपी टी-20 लीग का दूसरा चरण शुक्रवार से ग्रीनपार्क स्टेडियम में शुरू हो रहा है। यहां 28 अगस्त से छह सितंबर तक 12 मुकाबले खेले जाएंगे। पहले मैच में काशी रुद्रास का सामना नोएडा सुपर किंग्स से होगा। बारिश के चलते बुधवार को लखनऊ फॉल्कंस और मेरठ मावरिक्स की टीमें कानपुर नहीं पहुंच सकीं। अब सभी छह टीमें गुरुवार को शहर पहुंचेंगी।

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ग्रीनपार्क में होने वाले मुकाबलों को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खिलाड़ियों और दर्शकों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं। सभी मुकाबले त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच होंगे। टीमों को होटल से ग्रीनपार्क तक सुरक्षित कॉरिडोर के जरिए लाया जाएगा। पार्किंग, प्रवेश द्वार और स्टेडियम के भीतर सुरक्षा व्यवस्था का खाका उप्र क्रिकेट एसोसिएशन, खेल विभाग और पुलिस ने मिलकर तैयार किया है।