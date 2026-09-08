कानपुर: पत्नी को वीडियो कॉल ट्यूशन टीचर ने दी जान, परिजनों में मचा कोहराम

बर्रा सात के रहने वाले टयूशन टीचर पवन कुमार मिश्रा (41) ने सोमवार देर रात पत्नी श्वेता को वीडियो कॉल कर जान देने की बात कही। वह जब तक कुछ समझ पातीं तब तक कॉल कट गया। पत्नी ने कई बार फोन किया, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला।

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किसी तरह दीवार फांदकर घर के अंदर दाखिल हुई पुलिस ने दरवाजा तोड़कर फंदे से उतार टीचर को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। टीचर की मौत के बाद मायके पक्ष और ससुरालीजनों ने एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया। बर्रा इंस्पेक्टर रवींद्र श्रीवास्तव ने बताया कि टयूशन टीचर ने पत्नी को वीडियो कॉल कर जान दी है। किसी भी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है। ट्यूशन टीचर के दो बच्चे दो बच्चे रुद्र और पावनी हैं। पत्नी बदायूं में रहती हैं।