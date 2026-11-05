कानपुर: रेलवे का बड़ा फैसला, जनवरी से बदल जाएंगे छह जोड़ी ट्रेनों के नंबर, बुकिंग से पहले देखें पूरी सूची

कानपुर में रेलवे ने छह जोड़ी एक्सप्रेस ट्रेनों के नंबर बदलने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था एक जनवरी से लागू होगी। इन ट्रेनों में कानपुर सेंट्रल से चलने और गुजरने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस और काठगोदाम गरीब रथ भी शामिल हैं। इसके अलावा रक्सौल-एलटीटी, इस्लामपुर-नई दिल्ली और लखनऊ-रायपुर एक्सप्रेस के नंबर भी बदलेंगे।

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जम्मू तवी-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस पांच जनवरी से 14670 की जगह 12470 और वापसी में छह जनवरी से 14669 की जगह 12469 नंबर से चलेगी। काठगोदाम-कानपुर सेंट्रल गरीब रथ 11 जनवरी से 12210 के स्थान पर 14698 और वापसी में 12 जनवरी से 12209 की जगह 14697 नंबर से संचालित होगी।