कानपुर: आज शाम से ट्रैफिक डायवर्जन लागू, झूलेलाल शोभायात्रा के चलते व्यवस्था, इन रास्तों पर संभलकर निकलें

कानपुर शहर में मंगलवार की शाम आप निकलने वाले हैं तो पहले अपना रूट जरूर देख लें। भगवान श्री झूलेलाल महोत्सव और शोभायात्रा के चलते 25 मार्च की शाम चार बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात डायवर्जन लागू रहेगा।

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इस दौरान रामबाग, ब्रह्मनगर चौराहा, ईदगाह तिराहा, जरीब चौकी, पी रोड, गुमटी नंबर पांच और अशोक नगर की ओर जाने वाले वाहनों के रास्ते बदले रहेंगे यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को अलर्ट करते हुए कहा है कि डायवर्जन वाले मार्गों से बचते हुए वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें। समय रहते रूट नहीं बदला तो वाहन चालक जाम में फंस सकते हैं।