Kanpur News: राज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए कानपुर की टीम घोषित
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:34 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:34 AM IST
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कानपुर। राज्य जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप चार से छह अक्तूबर तक लखनऊ में आयोजित की जाएगी। बृहस्पतिवार को जिले की टीम घोषित कर दी गई। टीम का चयन पंडित दीनदयाल विद्यालय में हुए ट्रायल के आधार पर हुआ। 14 वर्ष से कम आयु वर्ग में वैभवी, वेदिका, आराध्या, कृति, बालक वर्ग में शौर्य तिवारी और अपूर्व चुके गए। 16 वर्ष से कम वर्ग में वैश्वी यादव, तान्या, नित्या, दिव्यांशी, प्रियंका, बालक वर्ग में जुनैल, विराट, शौर्य वर्धन और अपूर्व कश्यप टीम में शामिल किए गए हैं। 18 वर्ष से कम वर्ग में शिखर यादव, विदित सैनी, अस्मित, अभिनय, अंकित, अभिषेक साहू और प्रशांत का चयन हुआ। 20 वर्ष से कम वर्ग में दिव्यांश सोनी, पीयूष, शान पंत, प्रिंस पाल को जगह मिली है। ट्रायल के दौरान जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अवैतनिक सचिव डॉ. नरेश कुमार चौधरी, वरिष्ठ संयुक्त सचिव दिनेश भदौरिया, सचिव सौम्या अवस्थी, अंकित गुप्ता, अभय और सूरज मौजूद रहे।
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