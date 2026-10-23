कानपुर: घाटमपुर में सचिवों की हड़ताल से समितियों पर ताले, महंगी खाद खरीदने को मजबूर किसान, कही ये बात

कानपुर के घाटमपुर में सचिवों की हड़ताल के चलते सहकारी समितियों में लटकते तालों ने किसानों की बेचैनी बढ़ा दी है। फसलों की बुवाई के लिए उन्हें दुकानों की शरण लेनी पड़ रही है। उन्हें मजबूरन महंगे दामों में खाद खरीदना पड़ रहा है। वहीं दुकान वालों ने भी अपने अलग-अलग भाव लगाकर मौके का लाभ उठाया जा रहा है।

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मालूम हो कि नियमित वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदेश भर की सहकारी समितियों की बृहस्पतिवार से हड़ताल शुरू हो गई है। इसके चलते समितियों में तालाबंदी हो गई है। उधर किसानों ने लाही, सरसों, चना, व मटर आदि की बुवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उन्हें खाद की आवश्यकता पड़ रही है।