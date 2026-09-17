कानपुर क्राइम: शहर में घूम रहा था जिला बदर शोएब उर्फ सिजारे, रेलबाजार पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल

कानपुर में रेलबाजार पुलिस ने जिला बदर आरोपी शोएब उर्फ सिजारे पुत्र परवेज अख्तर, निवासी बी-16, खपरा मोहाल को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा चार माह की अवधि के लिए जिलाबदर का आदेश पारित किया गया था। जिला बदर अवधि में जनपद में पाए जाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कार्रवाई की।

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