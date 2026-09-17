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कानपुर क्राइम: शहर में घूम रहा था जिला बदर शोएब उर्फ सिजारे, रेलबाजार पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Thu, 17 Sep 2026 04:45 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 17 Sep 2026 04:45 PM IST
सार

Kanpur News: रेलबाजार पुलिस ने जिला बदर घोषित अपराधी शोएब उर्फ सिजारे  को जनपद की सीमा के भीतर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा चार माह के लिए जिला बदर का आदेश जारी किया गया था।

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Kanpur Shoaib alias Sijare who externed from the district was roaming city Railbazar police arrested him
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में रेलबाजार पुलिस ने जिला बदर आरोपी शोएब उर्फ सिजारे पुत्र परवेज अख्तर, निवासी बी-16, खपरा मोहाल को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा चार माह की अवधि के लिए जिलाबदर का आदेश पारित किया गया था। जिला बदर अवधि में जनपद में पाए जाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कार्रवाई की।

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