कानपुर: शिव भगवान गोस्वामी बोले- अधिवक्ताओं व सरकार के बीच सेतु का करेंगे काम, शासन को भेजेंगे प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की हर समस्या के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर उसे सरकार तक पहुंचाने और समस्याओं के समाधान के लिए सेतु का काम करेंगे। यह विचार भाजपा विधि प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के सह संयोजक बने सहायक शासकीय अधिवक्ता शिव भगवान गोस्वामी ने स्वागत समारोह के दौरान रखे। पिछले दिनों भाजपा ने विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।

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इसी सूची में फौजदारी के सहायक शासकीय अधिवक्ता शिव भगवान गोस्वामी को विधि प्रकोष्ठ के सहसंयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पारस शर्मा को सदस्य बनाया गया है। वहीं भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र कार्य समिति अनुसूचित मोर्चा के सदस्य के रूप में राकेश सिद्धार्थ को भी नियुक्त किया गया है। अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति होने पर कचहरी में दोनों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया।