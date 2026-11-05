कानपुर: शिव भगवान गोस्वामी बोले- अधिवक्ताओं व सरकार के बीच सेतु का करेंगे काम, शासन को भेजेंगे प्रस्ताव
Kanpur News: कानपुर कचहरी में आयोजित एक भव्य अभिनंदन समारोह के दौरान भाजपा विधि प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त सह-संयोजक एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) शिव भगवान गोस्वामी ने कहा कि वह प्रदेश भर के वकीलों की समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे।
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उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की हर समस्या के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर उसे सरकार तक पहुंचाने और समस्याओं के समाधान के लिए सेतु का काम करेंगे। यह विचार भाजपा विधि प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश के सह संयोजक बने सहायक शासकीय अधिवक्ता शिव भगवान गोस्वामी ने स्वागत समारोह के दौरान रखे। पिछले दिनों भाजपा ने विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।
इसी सूची में फौजदारी के सहायक शासकीय अधिवक्ता शिव भगवान गोस्वामी को विधि प्रकोष्ठ के सहसंयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पारस शर्मा को सदस्य बनाया गया है। वहीं भाजपा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र कार्य समिति अनुसूचित मोर्चा के सदस्य के रूप में राकेश सिद्धार्थ को भी नियुक्त किया गया है। अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति होने पर कचहरी में दोनों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया।
शासन स्तर पर वार्ता की जाएगी
इसमें दोनों को पटका पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही मिष्ठान वितरण हुआ। इस दौरान शिव भगवान गोस्वामी ने कहा कि अधिवक्ताओं से संबंधित समस्याओं का हर हाल में निदान कराने का प्रयास किया जाएगा। अधिवक्ताओं की कैशलेस इलाज की घोषणा की जा चुकी है। जल्द ही इसे अमली जामा पहनाने के लिए शासन स्तर पर वार्ता की जाएगी।
शासन को भेजा जाएगा तैयार प्रस्ताव
इसके अलावा भी पेंशन व अन्य समस्याओं के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा और उनके निस्तारण के लिए प्रयास किया जाएगा। अधिवक्ता राकेश सिद्धार्थ ने कहा कि अनुसूचित मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है, जिसे निभाएंगे। स्वागत करने वालों में पं. रवींद्र शर्मा, अम्बरीश टंडन, अभय शर्मा, शरद मिश्रा, राजेश पांडे, आदित्य मिश्रा, संजय त्रिपाठी, अज्जू मिश्रा आदि रहे।