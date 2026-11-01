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कानपुर: कंजड़नपुरवा में सर्च ऑपरेशन, ड्रोन से निगरानी…पांच थानों की घेराबंदी, 11KG गांजा बरामद, तीन गिरफ्तार

Sun, 01 Nov 2026 09:24 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 01 Nov 2026 09:24 AM IST
सार

Kanpur News: किदवई नगर स्थित कंजड़नपुरवा में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर शिकंजा कसने के लिए रविवार तड़के पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस आयुक्त के निर्देशन और डीसीपी दक्षिण के नेतृत्व में 135 पुलिसकर्मियों की पांच टीमों ने सुबह पांच बजे पूरे मोहल्ले को घेरकर ड्रोन कैमरों से निगरानी की। इस दौरान भागने का प्रयास कर रहे तीन तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11 किलो गांजा बरामद किया गया।

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Kanpur Search operation in Kanjarpurwa surveillance via drone 135 police personnel involved three arrested
कंजरपुरवा में 135 पुलिसकर्मियों की कार्रवाई - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में किदवई नगर के कंजड़नपुरवा में मादक पदार्थों की अवैध बिक्री की सूचनाओं पर रविवार तड़के पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। करीब 135 पुलिसकर्मियों की टीम ने पूरे मोहल्ले की घेराबंदी कर पांच अलग-अलग टीमों में तलाशी अभियान चलाया। सुबह पांच बजे शुरू हुई कार्रवाई के दौरान ड्रोन कैमरे से भी इलाके की निगरानी की गई।

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पुलिस ने भागने की कोशिश कर रहे लोगों को घेराबंदी कर पकड़ा। अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 11 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस आयुक्त के निर्देशन में डीसीपी दक्षिण के नेतृत्व और एसीपी घाटमपुर के पर्यवेक्षण में यह संयुक्त अभियान चलाया गया। इसमें किदवई नगर, बाबूपुरवा, जूही और गोविंद नगर थानों की पुलिस शामिल रही।

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Kanpur Search operation in Kanjarpurwa surveillance via drone 135 police personnel involved three arrested
कंजरपुरवा में 135 पुलिसकर्मियों की कार्रवाई - फोटो : amar ujala

पांच टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी
पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि कंजड़नपुरवा में मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है। यहां बाहरी क्षेत्रों से भी लोग गांजा खरीदने पहुंचते हैं। इसी के बाद रविवार सुबह करीब पांच बजे भारी पुलिस बल ने एक साथ मोहल्ले में प्रवेश किया और चप्पे-चप्पे की तलाशी शुरू की। पांच टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। अचानक बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को देखकर इलाके में अफरातफरी मच गई।

Kanpur Search operation in Kanjarpurwa surveillance via drone 135 police personnel involved three arrested
कंजरपुरवा में 135 पुलिसकर्मियों की कार्रवाई - फोटो : amar ujala

एक महिला समेत तीन गिरफ्तार
कुछ लोगों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के चलते वे बच नहीं सके। कार्रवाई में सागर, अरमान और एक महिला को गिरफ्तार किया गया है।पुलिस की अन्य टीमें भी इलाके में तलाशी अभियान चला रही हैं। मादक पदार्थों की बरामदगी के साथ ही इस कारोबार से जुड़े अन्य लोगों और बाहर से खरीदारी करने आने वालों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि अवैध कारोबार के पूरे नेटवर्क का पता लगाकर आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

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