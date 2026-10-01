कानपुर: जातिगत भेदभाव के आरोप पर केस्को एमडी को एससी आयोग का नोटिस

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आयोग की वरिष्ठ अन्वेषक मनीषा वर्मा की ओर से 22 सितंबर को जारी नोटिस में कहा गया है कि आयोग को दिनेश सिंह भोले की ओर से एक सितंबर 2026 की शिकायत प्राप्त हुई है।शिकायतकर्ता दिनेश सिंह भोले ने बताया कि उनके पास ऐसे कई मामलों की जानकारी है जिसमें अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के खिलाफ कम गंभीर मामलों के बावजूद निलंबन, बर्खास्तगी और कठोर कार्रवाई की गई है। वहीं, एक बाबू को गंभीर आरोपों में दोषी पाए जाने के बावजूद उसको कम दंड दिया गया। मामले में केस्को एमडी नेहा जैन ने बताया कि अभी तक केस्को को कोई भी आधिकारिक रूप से नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिस मिलने पर परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।