कानपुर: हर विधानसभा क्षेत्र में बनेगा ग्रामीण स्टेडियम, तैयार होगा वार्षिक खेल कैलेंडर, विजन डॉक्यूमेंट बनेगा

कानपुर में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ग्रामीण स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। साथ ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ियों की प्रोफाइल तैयार कर उन्हें पहचान दिलाई जाएगी। खेल प्रतियोगिताओं का वार्षिक कैलेंडर भी बनाया जाएगा।

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मंगलवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जिला खेल प्रोत्साहन समिति और युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के कार्यों की समीक्षा में इस पर मंथन किया। उन्होंने खेल सुविधाओं के विस्तार, मैदानों के विकास, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियां बढ़ाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के निर्देश दिए।