कानपुर: सरकारी नौकरी का झांसा देकर 5.08 लाख वसूले, मांगने पर डेढ़ घंटे बंधक बनाकर पीटा, तीन पर रिपोर्ट दर्ज

कानपुर में सरकारी शिक्षक की नौकरी का सपना दिखाकर 5.08 लाख रुपये लेने के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं मिला। रकम वापस मांगने पर युवक को डेढ़ घंटे बंधक बनाकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। इस दौरान और जेब से रुपये छीन लिए गए। ग्वालटोली पुलिस ने खलासी लाइन निवासी विजय कुमार की तहरीर पर प्रखर मिश्रा, उसकी मां मधु मिश्रा और सौरभ मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।

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पीड़ित विजय का आरोप है कि एक जून 2026 से प्रखर और सौरभ ने उसे सरकारी शिक्षक की नौकरी लगवाने का भरोसा दिया। एक लाख रुपये पहले और तीन लाख रुपये नौकरी लगने के बाद वेतन से देने की बात कही गई। इसके बाद प्रखर के खाते में यूपीआई से कई किस्तों में रकम ली गई। शुरुआत में 3500, 21,500, 4000, 21,000 और 20,000 रुपये दिए गए। चार लाख रुपये पूरे करने का दबाव बढ़ा, तो विजय ने पीएनबी और डाकघर की एफडी तुड़वाई।