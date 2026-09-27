कानपुर: बारिश के बहाव में बही सड़क, लखनऊ-इटावा हाईवे से महिगवां मार्ग पर आवागमन प्रभावित, राहगीर परेशान
Kanpur News: अरौल क्षेत्र में लखनऊ-इटावा राजमार्ग पर ददिका गांव के पास से महिगवां गांव को जोड़ने वाली मुख्य संपर्क सड़क बारिश के तेज बहाव में कट गई है। सड़क के किनारे भीषण कटान होने के कारण पहले से संकरा सिंगल रोड और अधिक खतरनाक हो गया है।
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कानपुर में अरौल क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण ग्रामीण इलाकों की मुख्य सड़कें जलभराव और कटान की भेंट चढ़ रही हैं। लखनऊ-इटावा राजमार्ग पर स्थित ददिका गांव के पास से महिगवां गांव को जाने वाली मुख्य संपर्क सड़क बारिश के पानी के तेज बहाव के चलते जगह-जगह से कट गई है।
सड़क की पटरियां बह जाने से मार्ग बेहद संकरा और खतरनाक हो गया है, जिससे क्षेत्र में आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, महिगवां गांव को जोड़ने वाला यह मार्ग पहले से ही सिंगल लेन (संकरा) था। अब बारिश के पानी के तेज कटान के कारण सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। रात के अंधेरे में या दो चार पहिया वाहनों के आमने-सामने आने पर जरा सी चूक से गाड़ियां गड्ढे में पलटने का खतरा बना हुआ है।
प्रशासन से जल्द मरम्मत कराने की गुहार
सड़क कटने के कारण महिगवां और आसपास के गांवों का संपर्क मुख्य हाईवे से प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि बारिश का दौर ऐसे ही जारी रहा तो पूरी सड़क बह सकती है, जिससे गांव का संपर्क पूरी तरह कट जाएगा। स्थानीय निवासियों ने लोक निर्माण विभाग और तहसील प्रशासन से मांग की है कि तत्काल मौके पर एहतियाती बैरिकेडिंग कराई जाए और मिट्टी-बोरी डालकर सड़क के कटान को भरकर पक्की मरम्मत कराई जाए।