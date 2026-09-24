कानपुर: यात्रियों की सुविधा के लिए त्योहार पर कानपुर से उधना के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 24 Sep 2026 11:55 PM IST
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दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए कानपुर सेंट्रल से उधना (सूरत) के बीच साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 04167 कानपुर सेंट्रल-उधना पूजा स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार को दो अक्तूबर से 27 नवंबर तक नौ फेरे लगाएगी। ट्रेन कानपुर सेंट्रल से रात 10 बजे रवाना होगी। वापसी में 04168 उधना-कानपुर सेंट्रल प्रत्येक शनिवार को तीन अक्तूबर से 28 नवंबर तक चलेगी। यह ट्रेन उधना से रात 10:10 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी।
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