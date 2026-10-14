फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Policeman's son bitten by monkeys while waiting for school bus

कानपुर: स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे सिपाही के बेटे को बंदरों ने काटा

Wed, 14 Oct 2026 08:32 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 14 Oct 2026 08:32 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Policeman's son bitten by monkeys while waiting for school bus
बंदरों ने पैर में काटा - फोटो : अमर उजाला
रेलबाजार में ट्रैफिक पुलिस लाइन के पास स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे आठ वर्षीय छात्र शौर्य पर बंदरों ने हमला कर पैर में काट लिया। परिजन बच्चे को निजी अस्पताल ले गए। जीआरपी में तैनात सिपाही अमित यादव रेलबाजार ट्रैफिक पुलिस लाइन में परिवार संग रहते हैं। उनका आठ वर्षीय बेटा शौर्य कृष्णापुरम स्थित एक स्कूल में कक्षा-दो का छात्र है। बीती 12 अक्तूबर को वह स्कूल जाने के लिए घर से निकला। वह बाहर आकर बस का इंतजार कर रहा था तभी बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। बच्चे के पैर में कई जगह काटा। स्थानीय निवासी सुरेश, राजू, महेश ने बताया कि बंदरों का आतंक है। इसके बाद भी बंदरों को पकड़ने के लिए वन विभाग कोई मशक्कत नहीं कर रहा। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed