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बिठूर निवासी बृजनंदन यादव की हत्या 12 नवंबर की रात हुई थी और शव टटियन झनाका में मिला था। पुलिस पूछताछ में आरोपी राज ने बताया कि रामादेवी के ठेके पर बृजनंदन से मुलाकात के बाद दोनों ने टटियन झनाका गांव के मैदान में शराब पी। ज्यादा पेग बनाने को लेकर हुए विवाद में पत्थर और ईंटों से कूंचकर बृजनंदन की हत्या कर दी। एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि आरोपी के पास से मृतक का ई-ऑटो, एक तमंचा, एक कारतूस और 104 रुपये मिले हैं। आरोपी राज ने कांशीराम अस्पताल ने कहा कि उसका हत्या करने का इरादा नहीं था। उससे गलती हो गई है। यह कहते हुए वह फफक कर रो पड़ा। पुलिस ने बताया कि राज के खिलाफ हत्या के दो, चोरी का एक मामला साढ़ थाने में दर्ज है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राज का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है।

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चकेरी पुलिस ने ई-ऑटो चालक बृजनंदन यादव के हत्यारोपी राज को शुक्रवार रात चकेरी मोड़ पर मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पुलिस पर दो बार गोली चलाई। जवाबी गोलीबारी में राज के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस 15 दिन से उसकी तलाश कर रही थी। ज्यादा पेग बनाने के विवाद में ऑटो चालक की हत्या की थी।