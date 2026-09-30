कानपुर: स्कूटी में तमंचा और कारतूस रखकर घूम रहे दो दोस्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 30 Sep 2026 11:31 PM IST
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जाजमऊ पुलिस ने स्कूटी में तमंचा और कारतूस रखकर घूम रहे दो दोस्तों ताज आलम और कल्लू को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि वाजिदपुर तिराहे के पास बुधवार को चेकिंग के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया गया। उनकी स्कूटी की डिकी से दो तमंचे और दो कारतूस बरामद हुए। रिपोर्ट दर्जकर दोनों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेजा गया।
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