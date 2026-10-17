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कानपुर: घाटमपुर में पिंक संपूर्ण समाधान दिवस, पीएमश्री स्कूल की छात्राओं ने सुनी जनसमस्याएं, दिए निर्देश

Sat, 17 Oct 2026 02:13 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 17 Oct 2026 02:13 PM IST
सार

Kanpur News: घाटमपुर तहसील सभागार में शनिवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत पिंक संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा दीक्षा शर्मा को एक दिन का एसडीएम और दिव्या साहू को एक दिन का तहसीलदार बनाया गया।

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Kanpur Pink Sampoorna Samadhan Diwas in Ghatampur students from PM SHRI school listened public grievances
घाटमपुर में पिंक संपूर्ण समाधान दिवस में समस्याएं सुनतीं छात्राएं - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के घाटमपुर में मिशन शक्ति अभियान के तहत शनिवार को पिंक संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को प्रशासनिक व्यवस्था और नेतृत्व से रूबरू कराना था। इस दौरान पीएमश्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कक्षा 12 की मेधावी छात्रा दीक्षा शर्मा को एक दिन का एसडीएम और दिव्या साहू को एक दिन का तहसीलदार बनाया गया।

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पदभार ग्रहण करने के बाद दोनों छात्राओं ने तहसील दिवस में पूरी गंभीरता के साथ प्रशासनिक दायित्व निभाए। उन्होंने सभागार में मौजूद दूर-दराज से आए फरियादियों की समस्याएं एक-एक कर सुनीं और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके त्वरित व पारदर्शी निस्तारण के कड़े निर्देश दिए। छात्राओं के इस आत्मविश्वास और प्रशासनिक सूझबूझ को देखकर वहां मौजूद अधिकारी और स्थानीय लोग भी हतप्रद रह गए।

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