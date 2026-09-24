कानपुर: प्राचार्य और गार्ड की तत्परता से बची मरीज की जान, डॉक्टरों की टीम कर रही सुनील के स्वास्थ्य की निगरानी

जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला और सुरक्षा गार्ड की तत्परता से समय पर इलाज मिलने से एक मरीज की जान बच गई। बृहस्पतिवार सुबह प्राचार्य किसी मरीज की सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर जा रहे थे। इसी दौरान एलएलआर अस्पताल के मुख्य द्वार के पास पंजीकरण काउंटर की ओर जा रहे हर्षनगर निवासी सुनील श्रीवास्तव (42) अचानक गिर पड़े।

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इस पर प्राचार्य मौके पर पहुंचे और वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड की मदद से उसे संभालकर प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद उन्होंने वार्ड बॉय को बुलाकर मरीज को इमरजेंसी भेजा। डॉक्टरों ने जांच के बाद गंभीर हालत को देखते हुए सुनील को तत्काल आईसीयू में भर्ती कर लिया। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार सुनील के स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है।