कानपुर: इंस्टाग्राम पर विवाहिता की आईडी बना अश्लील तस्वीरें पोस्ट कीं, रिपोर्ट दर्ज

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काकादेव में एक विवाहिता के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर एडिटेड तस्वीरें पोस्ट की गईं। पीड़िता के विरोध करने पर आरोपी ने डेढ़ लाख रुपये की मांग की और शादी बर्बाद करने की धमकी दी। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है। काकादेव निवासी पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2025 में उसकी शादी हुई थी। शादी से पहले वह एक युवक से बातचीत करती थी। आरोप है कि शादी के बाद उस युवक ने उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम किया। काकादेव थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है।