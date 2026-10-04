कानपुर: खून से सने कानपुर-सागर हाईवे पर चेता एनएचएआई, स्कूल बस हादसे के बाद पैचवर्क शुरू, उठे गंभीर सवाल

कानपुर में बिधनू थाना क्षेत्र के हरबसपुर गांव में स्कूल बस और डंपर की भीषण भिड़ंत में शिक्षिका की मौत के बाद आखिरकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नींद टूट गई। हादसे के बाद कानपुर-सागर राजमार्ग की बदहाल सड़क को लेकर उठे सवालों के बीच विभाग ने गड्ढों की मरम्मत शुरू करा दी है। हरबसपुर से बिधनू की ओर कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त सड़क पर गड्ढे भरकर उसे समतल किया जाना शुरू हुआ।

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बारिश के बाद कानपुर-सागर राजमार्ग पर जगह-जगह गड्ढे हो गए थे। कई हिस्सों में सड़क की हालत इतनी खराब थी कि वाहन चालकों को गड्ढों से बचने के लिए अचानक वाहन की दिशा बदलनी पड़ रही थी। इससे तेज रफ्तार वाहनों के बीच टक्कर और अनियंत्रित होने का खतरा बना हुआ था।