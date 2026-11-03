कानपुर: कालपी बार अध्यक्ष हत्याकांड, अधिवक्ताओं का कार्य बहिष्कार और प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी, उठी ये मांग

कानपुर में कालपी बार संघ के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की हत्या के विरोध में अधिवक्ताओं ने मंगलवार को सामूहिक अवकाश रखा। इस दौरान बार एसोसिएशन के बाहर इकट्ठा हुए अधिवक्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। अधिवक्ता के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग की। बार व लॉयर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य बहिष्कार किया।

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इससे दूर दराज से आए वादकारियों को मुकदमों में तारीख लेकर वापस लौटना पड़ा। प्रादेशिक सम्मेलन में लिए गए निर्णय के अनुसार अधिवक्ता हर बुधवार को सामूहिक अवकाश रखते हैं। इस कारण इस बुधवार को भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। इससे वादकारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ता हत्याकांड के विरोध में सोमवार को भी अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन मंडलायुक्त को सौंपा था।