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कानपुर: ट्रेन के आगे कूदकर अधेड़ ने दी जान, घटनास्थल से एक किमी दूर मिला पैर, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

Sat, 24 Oct 2026 03:17 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 24 Oct 2026 03:17 PM IST
सार

Kanpur News: चकेरी थाना क्षेत्र के पटेल नगर में शुक्रवार देर रात अधेड़ ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। अत्यधिक नशे की लत और पारिवारिक कलह के चलते वह लंबे समय से तनाव में थे और अकेले रहते थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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Kanpur Middle aged man ends his life by jumping in front of train foot is found one kilometer away from scene
चकेरी थाना - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के पटेल नगर में शुक्रवार देर रात ट्रेन के आगे कूदकर अधेड़ ने जान दे दी।  पुलिस के अनुसार शनिवार सुबह घटनास्थल से करीब एक किलोमीटर दूर उनका एक पैर मिला। चकेरी के सीताराम नगर निवासी संजय गुप्ता (55) अकेले रहते थे। उनके मामा सूरज गुप्ता के अनुसार, संजय की पत्नी और दो बच्चे करीब 10 साल से उनसे अलग रह रहे थे।

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वह अत्यधिक नशे का सेवन करते थे और तनाव में रहते थे। शुक्रवार रात उन्होंने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। चकेरी थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है।

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