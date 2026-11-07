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कानपुर अग्निकांड: ऑटो पार्ट्स दुकान में भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर राख, दमकल की चार गाड़ियों ने पाया काबू

Sat, 07 Nov 2026 09:49 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 07 Nov 2026 09:49 AM IST
सार

Kanpur News: बजरिया थाना क्षेत्र में देर रात एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया, हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

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Kanpur Massive blaze at auto parts shop leaves goods worth lakhs reduced to ashes
kanpur fire accident - फोटो : Amar ujala

विस्तार
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कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र में देर रात ऑटो पार्ट्स की दुकान आग का गोला बन गई। अचानक लगी आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। दुकान में रखा ऑटो पार्ट्स का लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना देर रात करीब एक बजे की है।

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दुकान से आग की लपटें और धुआं उठता देख इलाके में अफरातफरी मच गई। सूचना पर दमकल विभाग की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से दुकान में रखा सामान पूरी तरह जल गया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।

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