कानपुर: सजा रावण के पुतलों का बाजार, महंगाई के कारण बढ़े हैं भाव, छोटे से लेकर 50 फीट तक के पुतलों की मांग

कानपुर में 20 अक्तूबर को मनाए जाने वाले दशहरा पर्व को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का बाजार पूरी तरह सजकर तैयार है, लेकिन इस बार महंगाई की मार ने दशानन के तेवर और महंगे कर दिए हैं।

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अखबारी कागज, गत्ते (दफ्ती), रंगीन कागज, बांस और लोहे के तार जैसी बुनियादी सामग्री के दाम बढ़ने के कारण इस वर्ष पुतले पिछले साल की तुलना में अधिक कीमत पर बिक रहे हैं। इसके बावजूद लोगों में पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। बाजार में छोटे आकार के पुतलों से लेकर 50 फीट तक की ऊंचाई वाले भव्य पुतलों की खासी मांग बनी हुई है।