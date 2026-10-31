कानपुर: केस्को संविदाकर्मी ने फंदा लगा दी जान, शराब पीने को लेकर पत्नी से हुआ था विवाद, शव पोस्टमार्टम को भेजा

कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के रामपुरम श्याम नगर में शनिवार को पत्नी से विवाद के बाद केस्को के संविदाकर्मी ज्ञानेंद्र प्रकाश वर्मा (40) ने फंदा लगाकर जान दे दी। शराब पीकर घर पहुंचने पर पत्नी से उनका झगड़ा हुआ था। कुछ देर बाद दूसरे कमरे में उनका शव फंदे से लटका मिला। ज्ञानेंद्र के बड़े भाई राघवेंद्र वर्मा ने बताया कि भाई केस्को में संविदा कर्मी थे। उन्हें शराब पीने की लत थी। अक्सर नशे में घर पहुंचकर पत्नी सुषमा से विवाद करते थे।

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शनिवार को भी शराब पीकर घर आए और इसी बात को लेकर पत्नी से झगड़ा हो गया। इसके बाद वह दूसरे कमरे में चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर फंदा लगा लिया। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर पत्नी कमरे में पहुंचीं तो उनका शव फंदे से लटका देखकर चीख निकल गई। उन्होंने फोन कर परिवार के अन्य सदस्यों को सूचना दी।