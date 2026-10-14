कानपुर: आईआईएम बंगलूरू के साथ डीपटेक स्टार्टअप को मजबूत करेगा आईआईटी

देश में डीपटेक स्टार्टअप और रक्षा क्षेत्र इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य से आईआईटी कानपुर और आईआईएम बंगलूरू के बिजनेस इंक्यूबेटर एनएसआरसीईएल के बीच समझौता हुआ है। समझौते पर आईआईटी के डीन आरएंडडी प्रो. जयंधरन गिरिधर राव और एनएसआरसीईएल की सीईओ रसिका प्रशांत ने हस्ताक्षर किया। इस सहयोग का उद्देश्य डीप-टेक नवाचारों को तकनीकी सत्यापन से आगे बढ़ाकर व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाना और वास्तविक परिस्थितियों में उनके उपयोग को प्रोत्साहित करना है। प्रो. राव ने कहा कि संस्थान में डीप-टेक नवाचारों की एक मजबूत शृंखला मौजूद है। इन प्रौद्योगिकियों को बाजार तक पहुंचाने के लिए यह समझौता लाभकारी होगा। इस मौके पर प्रो. राजा प्रो. राजा अंगमुथु, अनुराग सिंह, डॉ. पूर्णा रॉय, डॉ. आशुतोष अग्निहोत्री, पीयूष मिश्रा, प्रद्यानंद कुंभारे, प्रणव चतुर्वेदी मौजूद रहे।

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