कानपुर: सेंट्रल स्टेशन पर वातानुकूलित वेटिंग रूम का शुभारंभ, यात्रियों को मिलेगी सुविधा

सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बुधवार को वातानुकूलित (एसी) वेटिंग रूम शुरू किया गया। उप मुख्य यातायात प्रबंधक अकांशु गोविल ने इसका शुभारंभ किया। यह सुविधा प्रयागराज मंडल के डीआरएम रजनीश अग्रवाल के मार्गदर्शन में शुरू की गई है।

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नई निविदा व्यवस्था के तहत सामान्य एसी वेटिंग रूम में बैठने के लिए 30 रुपये प्रति घंटे शुल्क देना होगा। यहां जलपान की सुविधा भी मिलेगी। यात्रियों के लिए अलग से एक्जीक्यूटिव वेटिंग एरिया भी बनाया गया है। इसमें सोफे, पैक्ड खाद्य पदार्थ और भोजन उपलब्ध होगा। इसका शुल्क 50 रुपये प्रति घंटे निर्धारित किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे बैकअप की व्यवस्था भी है।