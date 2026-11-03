कानपुर: IGRS रैंकिंग एक अंक और फिसली, 72वें स्थान पर पहुंचने पर नौ विभागों को नोटिस, एडीएम सिटी ने मांगा जवाब

कानपुर में शिकायतों के निस्तारण में अफसरों की खानापूरी और फरियादियों का असंतोष कानपुर की आईजीआरएस रैंकिंग एक अंक और फिसल गई। अक्तूबर की रैंकिंग में जिला 72वें स्थान पर रहा। सितंबर में यह 71वें स्थान पर था। एडीएम सिटी सौरभ सिंह ने बताया कि इस पर नौ विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें अधिशासी अभियंता केस्को (आईजीआरएस), जिला पूर्ति अधिकारी, एसडीएम घाटमपुर, नोडल अधिकारी आईजीआरएस नगर निगम, एसीएम-पांच, औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, बीएसए और उप श्रमायुक्त कानपुर नगर शामिल हैं।

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