कानपुर: दिवाली पर हादसों से निपटने को हैलट अलर्ट, डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द

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प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सौरभ अग्रवाल ने बताया कि त्योहारों के उल्लास में थोड़ी सी लापरवाही त्वचा, आंखों और शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, आतिशबाजी के दौरान निकलने वाला धुआं, हानिकारक रसायन और चिंगारी आंखों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच्चों को पटाखों से दूर रखें। आंखों में कुछ जाने पर तुरंत साफ पानी से धोएं और चिकित्सक की सलाह लें।

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दिवाली और अन्य आगामी त्योहारों पर मिलावटी मिठाइयों, पटाखों और आतिशबाजी से होने वाली अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। हैलट अस्पताल में त्वचा, नेत्र, मेडिसिन, हड्डी और सर्जरी समेत सभी क्लीनिकल विभागों के डॉक्टरों व स्टाफ की एक-एक यूनिट को बैकअप के तौर पर तैयार रखा गया है। सभी डॉक्टरों के अवकाश निरस्त कर ड्यूटी लगा दी गई है।