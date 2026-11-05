Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Hallet Hospital on alert to handle accidents during Diwali; doctors' leave cancelled

कानपुर: दिवाली पर हादसों से निपटने को हैलट अलर्ट, डॉक्टरों की छुट्टियां रद्द

Thu, 05 Nov 2026 08:57 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 05 Nov 2026 08:57 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Hallet Hospital on alert to handle accidents during Diwali; doctors' leave cancelled
हैलट अस्पताल - फोटो : सोशल मीडिया
दिवाली और अन्य आगामी त्योहारों पर मिलावटी मिठाइयों, पटाखों और आतिशबाजी से होने वाली अप्रिय घटनाओं से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। हैलट अस्पताल में त्वचा, नेत्र, मेडिसिन, हड्डी और सर्जरी समेत सभी क्लीनिकल विभागों के डॉक्टरों व स्टाफ की एक-एक यूनिट को बैकअप के तौर पर तैयार रखा गया है। सभी डॉक्टरों के अवकाश निरस्त कर ड्यूटी लगा दी गई है।
विज्ञापन


प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सौरभ अग्रवाल ने बताया कि त्योहारों के उल्लास में थोड़ी सी लापरवाही त्वचा, आंखों और शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, आतिशबाजी के दौरान निकलने वाला धुआं, हानिकारक रसायन और चिंगारी आंखों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बच्चों को पटाखों से दूर रखें। आंखों में कुछ जाने पर तुरंत साफ पानी से धोएं और चिकित्सक की सलाह लें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed