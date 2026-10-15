कानपुर: सड़क पर कूड़ा फेंकने पर गेस्ट हाउस संचालक पर 20 हजार रुपये जुर्माना, नगर आयुक्त ने की कार्रवाई

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उन्होंने गेस्ट हाउस संचालक अमित मल्होत्रा को चेतावनी दी कि दोबारा कूड़ा फेंकने पर खुद ही हटाना होगा। उन्होंने कृष्णापुरम में रात में हुए पैचवर्क कार्योें में कोर कटिंग करा सैंपलिंग करने और उसकी जांच एचबीटीयू से कराने के निर्देश दिए। स्ट्रीट लाइट की समस्या बताने पर अवर अभियंता राकेश को दो दिन में नया पोल लगाकर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सीओडी ब्रिज से लेकर रामादेवी तक ग्रीन बेल्ट की साफ-सफाई, टूटी ग्रिल आदि को तत्काल ठीक कराने के लिए कहा। नौबस्ता से बर्रा बाईपास के बीच हाईवे पर कूड़ाघर में ढेर देख संस्था से कूड़े का उठान कराने और 20 हजार रुपये का यूजर चार्ज वसूल कर भविष्य के लिए सचेत करने के निर्देश दिए।