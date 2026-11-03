कानपुर: गाय के पंचगव्य से गढ़े गणेश-लक्ष्मी, विदेशों में भी मांग, अयोध्या भेजे जा रहे लाखों दीप

दीपावली पर स्वदेशी और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के प्रति बढ़ते रुझान के बीच कानपुर की गोशालाओं में तैयार पंचगव्य से बनी गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां, दीपक और अगरबत्तियां लोगों की पसंद बन रही हैं। कानपुर गोशाला सोसाइटी के इन उत्पादों की मांग प्रदेश के कई जिलों के साथ अमेरिका समेत विदेशों में भी पहुंच गई है।

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गोशालाओं में गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र को मिलाकर पंचगव्य तैयार किया जाता है। इसी से मूर्तियां, दीपक और अगरबत्तियां बनाई जा रही हैं। इन्हें रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियों के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग भी इस पहल को प्रोत्साहित कर रहा है। आयोग के माध्यम से कानपुर की गोशालाओं के दीपक अयोध्या भेजे जा रहे हैं। सरयू तट पर दीपोत्सव के लिए लाखों दीपक मंगाए जा रहे हैं। इन मूर्तियों की खासियत है कि इनमें तुलसी के बीज भी मिलाए जाते हैं।