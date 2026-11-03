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कानपुर: गाय के पंचगव्य से गढ़े गणेश-लक्ष्मी, विदेशों में भी मांग, अयोध्या भेजे जा रहे लाखों दीप

Tue, 03 Nov 2026 08:46 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 03 Nov 2026 08:46 PM IST
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Kanpur: Ganesha and Lakshmi idols crafted from cow-derived 'panchagavya'—in demand even abroad
पंचगव्य के गणेश लक्ष्मी - फोटो : अमर उजाला

दीपावली पर स्वदेशी और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के प्रति बढ़ते रुझान के बीच कानपुर की गोशालाओं में तैयार पंचगव्य से बनी गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां, दीपक और अगरबत्तियां लोगों की पसंद बन रही हैं। कानपुर गोशाला सोसाइटी के इन उत्पादों की मांग प्रदेश के कई जिलों के साथ अमेरिका समेत विदेशों में भी पहुंच गई है।

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गोशालाओं में गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र को मिलाकर पंचगव्य तैयार किया जाता है। इसी से मूर्तियां, दीपक और अगरबत्तियां बनाई जा रही हैं। इन्हें रासायनिक रंगों से बनी मूर्तियों के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश गोसेवा आयोग भी इस पहल को प्रोत्साहित कर रहा है। आयोग के माध्यम से कानपुर की गोशालाओं के दीपक अयोध्या भेजे जा रहे हैं। सरयू तट पर दीपोत्सव के लिए लाखों दीपक मंगाए जा रहे हैं। इन मूर्तियों की खासियत है कि इनमें तुलसी के बीज भी मिलाए जाते हैं।

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पंचगव्य के दीपक - फोटो : अमर उजाला
विसर्जन के बाद मूर्तियों के मिट्टी में मिलने पर अनुकूल परिस्थितियों में तुलसी के पौधे उग सकते हैं। उत्तर प्रदेश गोशाला संघ के सचिव सुरेश गुप्ता ने बताया कि पंचगव्य संस्कृत के पंच और गव्य शब्दों से बना है। पांचों गो-उत्पादों को बराबर मात्रा में मिलाकर तैयार मिश्रण शुद्ध, एंटी-बैक्टीरियल और पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है।
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