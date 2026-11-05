कानपुर: कोहरे के चलते दिसंबर से तीन महीने तक चार ट्रेनें रहेंगी निरस्त, ये रही पूरी जानकारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 05 Nov 2026 10:56 PM IST
सार
Kanpur News: ब्रह्वावर्त-कानपुर मेमू और बालामऊ-कानपुर पैसेंजर एक दिसंबर से 28 फरवरी तक नहीं चलेगी।
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विस्तार
सर्दियों में कोहरे के चलते रेल परिचालन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने चार यात्री ट्रेनों को तीन महीने के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया है। वहीं, दो ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से बंद रहेगा। एक दिसंबर से 28 फरवरी तक लागू इस व्यवस्था से ब्रह्मावर्त, बालामऊ और कानपुर के यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी।
रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक, निरस्त होने वाली ट्रेनों में 64172 ब्रह्मावर्त-कानपुर सेंट्रल मेमू, 64173 कानपुर सेंट्रल-ब्रह्मावर्त मेमू, 54335 बालामऊ-कानपुर और 54336 कानपुर-बालामऊ पैसेंजर शामिल हैं। वहीं, 53351 बरवाडीह-चुनार पैसेंजर एक दिसंबर से 28 फरवरी तक चोपन-चुनार के बीच निरस्त रहेगी। वहीं, 53352 चुनार-बरवाडीह पैसेंजर चुनार-चोपन के बीच नहीं चलेगी।
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रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक, निरस्त होने वाली ट्रेनों में 64172 ब्रह्मावर्त-कानपुर सेंट्रल मेमू, 64173 कानपुर सेंट्रल-ब्रह्मावर्त मेमू, 54335 बालामऊ-कानपुर और 54336 कानपुर-बालामऊ पैसेंजर शामिल हैं। वहीं, 53351 बरवाडीह-चुनार पैसेंजर एक दिसंबर से 28 फरवरी तक चोपन-चुनार के बीच निरस्त रहेगी। वहीं, 53352 चुनार-बरवाडीह पैसेंजर चुनार-चोपन के बीच नहीं चलेगी।
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