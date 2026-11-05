Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Four trains to remain cancelled for three months starting in December due to fog

कानपुर: कोहरे के चलते दिसंबर से तीन महीने तक चार ट्रेनें रहेंगी निरस्त, ये रही पूरी जानकारी

Thu, 05 Nov 2026 10:56 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 05 Nov 2026 10:56 PM IST
सार

Kanpur News: ब्रह्वावर्त-कानपुर मेमू और बालामऊ-कानपुर पैसेंजर एक दिसंबर से 28 फरवरी तक नहीं चलेगी।

विज्ञापन
Kanpur: Four trains to remain cancelled for three months starting in December due to fog
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सर्दियों में कोहरे के चलते रेल परिचालन प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए उत्तर मध्य रेलवे ने चार यात्री ट्रेनों को तीन महीने के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया है। वहीं, दो ट्रेनों का संचालन आंशिक रूप से बंद रहेगा। एक दिसंबर से 28 फरवरी तक लागू इस व्यवस्था से ब्रह्मावर्त, बालामऊ और कानपुर के यात्रियों की परेशानी बढ़ेगी।
विज्ञापन


रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी के मुताबिक, निरस्त होने वाली ट्रेनों में 64172 ब्रह्मावर्त-कानपुर सेंट्रल मेमू, 64173 कानपुर सेंट्रल-ब्रह्मावर्त मेमू, 54335 बालामऊ-कानपुर और 54336 कानपुर-बालामऊ पैसेंजर शामिल हैं। वहीं, 53351 बरवाडीह-चुनार पैसेंजर एक दिसंबर से 28 फरवरी तक चोपन-चुनार के बीच निरस्त रहेगी। वहीं, 53352 चुनार-बरवाडीह पैसेंजर चुनार-चोपन के बीच नहीं चलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed