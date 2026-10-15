कानपुर: त्योहारों पर चलेंगी पांच विशेष ट्रेनें, कानपुर सेंट्रल और गोविंदपुरी में ठहराव

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अहमदाबाद-मालदा टाउन विशेष ट्रेन (09401/09402) अक्टूबर और नवंबर में निर्धारित तारीखों पर चलेगी। अहमदाबाद से आने वाली ट्रेन गोविंदपुरी सुबह 9:55 बजे और वापसी में शाम 4:35 बजे पहुंचेगी।दिल्ली-हावड़ा विशेष ट्रेन (04092/04091) दिल्ली से 17 और हावड़ा से 18 अक्टूबर को एक-एक फेरा लगाएगी। यह गोविंदपुरी में क्रमशः सुबह 7:45 बजे और अगले दिन सुबह 6:20 बजे पहुंचेगी।खुर्दा रोड-आनंद विहार विशेष ट्रेन (08407/08408) खुर्दा रोड से 17 और आनंद विहार से 19 अक्टूबर को चलेगी। इसका गोविंदपुरी में आने-जाने के दौरान क्रमशः दोपहर 2:55 बजे और सुबह 7:50 बजे ठहराव होगा।शकूरबस्ती-पटना अनारक्षित विशेष ट्रेन (04404/04403) पांच से 15 नवंबर के बीच निर्धारित तारीखों पर आठ-आठ फेरे लगाएगी। यह गोविंदपुरी में जाते समय रात 12:30 बजे और वापसी में सुबह 3 बजे पहुंचेगी।वहीं, शकूरबस्ती-झंझारपुर अनारक्षित विशेष ट्रेन (04410/04409) भी नवंबर में आठ-आठ फेरे लगाएगी। यह कानपुर सेंट्रल पर जाते समय रात 11:35 बजे और वापसी में दोपहर 3:35 बजे पहुंचेगी।