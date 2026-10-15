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कानपुर: डेंगू के पांच नए रोगी मिले, स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में बढ़ाई सतर्कता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
Published by: Shikha Pandey
Updated Thu, 15 Oct 2026 07:26 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
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शहर में डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पांच नए मामले दर्ज किए गए। ये रोगी पनकी, सिविल लाइंस, हरबंशमोहाल, हंसपुरम आवास विकास, दबौली और विजयनगर इलाके में मिले हैं। एक रोगी मलेरिया का भी पाया गया है। नोडल अधिकारी डॉ. राजेश्वर सिंह ने बताया कि बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ा दी है।
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