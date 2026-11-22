1 of 9 संभव की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी







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बेटे की जान जाने के बाद साथियों ने उन्हें जानकारी दी थी। वह पता लगाने के लिए शुक्रवार को प्रवीण के अपार्टमेंट भी गए लेकिन वह पूरे परिवार के साथ कहीं निकल गया था। कानपुर में कागज कारोबारी विशाल खंडेलवाल के बेटे संभव की मौत की गुत्थी सुलझने के बजाय उलझती जा रही है। विशाल के मुताबिक एक माह पहले बेटे संभव का सुहाना के मामा प्रवीण से झगड़ा हुआ था। यह बात संभव ने ही अपने साथियों से बताई थी।

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2 of 9 संभव के पिता व अन्य - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुलिस जब प्रवीण से बेटे के साथ हुए झगड़े की वजह पता करेगी तो पता चल सकेगा कि प्रवीण ने बेटे को जान से मारने की धमकी क्यों दी थी। बीती 14 नवंबर संभव जब सुहाना से मिलने उसके बिठूर स्थित रुद्र अपार्टमेंट फ्लैट पर गया था।





3 of 9 संभव के पिता व अन्य - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

तभी छठवीं मंजिल से गिरकर उसकी मौत हो गई थी। प्रवीण, सुहाना और उसकी मां मनीषा ने पुलिस को हादसा बताकर मामले से पल्ला झाड़ लिया था। तीन दिन पूर्व विशाल खंडेलवाल ने जब हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई तब पुलिस की जांच की दिशा बदली।

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4 of 9 संभव के मौत की जांच के लिए पहुंची टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

अब पुलिस हत्या और हादसे से जु़ड़े साक्ष्य जुटा रही है, लेकिन प्राथमिकी के बाद से अभी दोबारा पूछताछ शुरू नहीं की गई है। बताया गया है कि विवेचक अवकाश पर हैं पूछताछ दो दिन बाद ही हो सकेगी। मृतक के पिता विशाल का कहना है कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी न कर उन्हें साक्ष्य मिटाने का मौका दे रही है।



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5 of 9 संभव के मौत की जांच के लिए पहुंची टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

वहीं, डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी का कहना है कि पूर्व में एकत्र किए गए सभी साक्ष्य सुरक्षित हैं। जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा कि मामला हत्या का है या फिर हादसे का।