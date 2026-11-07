कानपुर: पत्नी से विवाद के बाद घर छोड़कर रह रहे बुजुर्ग ने फंदा लगाकर दी जान

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महाराजपुर के गोरिया गांव निवासी रामविलास खेती-किसानी करते थे। परिवार में पत्नी रमा पाल, बेटे रुपेश और राजू व बेटी बबिता हैं। बेटे रुपेश ने पुलिस को बताया कि करीब एक माह पहले शराब पीकर घर आने को लेकर पिता का मां से विवाद हो गया था। नाराज होकर वह घर छोड़कर चकेरी के अयोध्या बिहार में मुकेश सिंह के मकान में किराये पर रहने लगे थे। मां ने कई बार उन्हें वापस बुलाया, लेकिन वह तैयार नहीं हुए। छोटा बेटा राजू भी उन्हें मनाने पहुंचा था, मगर वह अकेले रहने की जिद पर अड़े रहे। शुक्रवार देर रात रामविलास ने खुदकुशी कर ली। चकेरीथाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्रा ने बताया कि पत्नी से विवाद के बाद रामविलास किराये के कमरे में अकेले रह रहे थे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजन की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है।