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कानपुर: बिजली कनेक्शन के अभाव में शोपीस बना ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन

Tue, 06 Oct 2026 11:36 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 06 Oct 2026 11:36 PM IST
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Kanpur: E-vehicle charging station turns into a showpiece due to lack of electricity connection
झाड़ियों के बीच बना चार्जिंग स्टेशन - फोटो : अमर उजाला
कानपुर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए महाबलीपुरम में बनाया गया चार्जिंग स्टेशन बिजली कनेक्शन के अभाव में शोपीस बनकर रह गया है। स्टेशन से करीब 30 मीटर दूर लगे बिजली के पोल तक केबल तो पहुंचा दी गई है लेकिन कनेक्शन न होने से स्टेशन संचालित नहीं हो पा रहा है। नाले के पार झाड़ियों के बीच बने इस स्टेशन तक पहुंचना भी आसान नहीं है।
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आसपास गंदगी और झाड़ियां होने के साथ उचित रास्ता नहीं होने से वाहन चालकों को परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन स्थापित करने के बाद जिम्मेदार कंपनी और नगर निगम ने इसकी सुध नहीं ली। 10 किलोवाट क्षमता वाले इस स्टेशन पर एक साथ तीन इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किए जा सकते हैं। ई-वाहन चालकों का कहना है कि इलाके में चार्जिंग सुविधा नहीं होने से उन्हें निजी चार्जिंग पॉइंट या घरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उनका कहना है कि सरकारी स्टेशन शुरू होने से राहत मिलेगी। स्थानीय नागरिकों ने जल्द बिजली कनेक्शन देने, झाड़ियों की सफाई कराने और पहुंच मार्ग दुरुस्त कराने की मांग की है।
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