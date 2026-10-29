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कानपुर हादसा: डंपर ने कार को मारी टक्कर, 20 मीटर तक घसीटता ले गया, बाल-बाल बचे प्रोफेसर, परिवार भी सुरक्षित

Thu, 29 Oct 2026 12:06 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Thu, 29 Oct 2026 12:06 PM IST
सार

Kanpur News: जाजमऊ चेकपोस्ट पर तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से एक कार को जोरदार टक्कर मार दी और करीब 15-20 मीटर तक घसीटता ले गया। कार में एचबीटीयू के प्रोफेसर निर्गीश कुमार अपने परिवार के तीन सदस्यों के साथ सवार थे, जो हादसे में बाल-बाल बच गए।

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Kanpur Dumper truck hits car and drags it for 20 meters professor has a narrow escape family also safe
घटनास्थल पर लगी भीड़ - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में जाजमऊ चेकपोस्ट पर गुरुवार सुबह 9:15 बजे तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से कार में टक्कर मार दी। टक्कर के बाद डंपर चालक कार को 15-20 मीटर तक घसीटता रहा। राहगीरों के शोर मचाने पर चालक ने वाहन रोका। कार में एचबीटीयू के प्रोफेसर निर्गीश कुमार समेत परिवार के तीन लोग सवार थे।

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गनीमत रही कि तीनों सुरक्षित बच गए। हादसे के बाद रामादेवी से लखनऊ जाने वाले मार्ग पर जाम लगने लगा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन हटवाए और यातायात सामान्य कराया। थाना प्रभारी प्रशांत मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।

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