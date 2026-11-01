कानपुर: कंजड़नपुरवा में दशकों से हो रहा नशे का कारोबार, पुड़ियों में बिकता है जहर, विरोध पर मिलती हैं धमकियां
Kanpur News: किदवई नगर स्थित कंजड़नपुरवा क्षेत्र दशकों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का प्रमुख गढ़ बना हुआ है। ओडिशा समेत अन्य राज्यों से गांजे व स्मैक की खेप लाकर यहां छोटी-छोटी पुड़ियों में नशा बेचा जाता है और बच्चों-नाबालिगों को इस काले कारोबार में धकेलने की भी शिकायतें हैं। विरोध करने वाले स्थानीय लोगों को दबंगई और धमकियों का सामना करना पड़ता है।
विस्तार
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कानपुर में किदवई नगर का कंजड़नपुरवा लंबे समय से नशे के अवैध कारोबार का बड़ा ठिकाना बना हुआ है। यहां स्मैक, गांजा और नशीली पुड़ियों की बिक्री का नेटवर्क इतना पुराना और सक्रिय बताया जाता है कि इलाके की पहचान ही नशे के कारोबार से जुड़ गई है। स्थानीय लोगों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यहां से नशीले पदार्थों की खुदरा बिक्री के साथ शहर के दूसरे हिस्सों में भी सप्लाई की जाती है। कई बार कार्रवाई के बावजूद इस कारोबार पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग सका है।
पुलिस की जांच और पूछताछ में सामने आए तथ्यों के मुताबिक, इस नेटवर्क के तार दूसरे राज्यों तक जुड़े होने की आशंका है। ओडिशा समेत अन्य राज्यों से गांजे की खेप मंगाकर यहां छोटे-छोटे पैकेट और पुड़ियों में तैयार कर बेचे जाने की बात सामने आती रही है। इस कारोबार में बच्चों और नाबालिगों के इस्तेमाल की शिकायतें भी स्थानीय स्तर पर उठती रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में भी नशीली पुड़ियों की बिक्री में बच्चों के इस्तेमाल के आरोप सामने आए हैं।
अलग-अलग मामलों की जांच जरूरी
इलाके में दिन-रात नशेड़ियों की आवाजाही स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। लोगों का कहना है कि नशे के कारोबार के विरोध या इसकी शिकायत करने पर दबंगई और धमकी का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में चोरी, छिनैती और टप्पेबाजी जैसी घटनाओं को लेकर भी नशे के आदी लोगों की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं। हालांकि, इन अपराधों के पीछे नशे के कारोबार को सीधे तौर पर जिम्मेदार मानने के लिए अलग-अलग मामलों की जांच जरूरी है।
नशे की मंडी से शहर तक फैला नेटवर्क
कंजड़नपुरवा में नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायतें नई नहीं हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक, यहां आने वाले ग्राहकों को छोटी-छोटी पुड़ियों में नशा उपलब्ध कराया जाता है। गांजे की खेप बाहर से आने और यहां से शहर के दूसरे इलाकों में पहुंचने की बातें भी सामने आती रही हैं। पुलिस के सामने चुनौती केवल फुटकर विक्रेताओं को पकड़ने की नहीं, बल्कि इस कारोबार को माल उपलब्ध कराने वाले बड़े तस्करों तक पहुंचने की भी है।
विरोध करने वालों को धमकाने की शिकायत
स्थानीय लोगों का कहना है कि नशे के कारोबार का विरोध करने पर कुछ लोग दबंगई दिखाते हैं। इससे कई लोग खुलकर शिकायत करने से भी बचते हैं। क्षेत्र में नशेड़ियों की आवाजाही और असामाजिक गतिविधियों को लेकर लंबे समय से नाराजगी है। लोगों की मांग है कि छापेमारी के साथ नियमित निगरानी और बड़े सप्लायरों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
कंजड़नपुरवा के नशा तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई
- पांच जून 2026: किदवई नगर के कंजड़नपुरवा में नशा तस्करी की सूचना पर डीसीपी साउथ के नेतृत्व में करीब 150 पुलिसकर्मियों ने 75 घरों में छापेमारी की। अभियान में कई किलो गांजा बरामद हुआ और 10 संदिग्धों को हिरासत में लिया।
- 12 अगस्त 2026: किदवई नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बाइक सवार तीन युवकों को पकड़ा। तलाशी में स्मैक की दो पुड़िया और गांजा बरामद हुआ। तीनों गिरफ्तार किए गए।
- सात अक्टूबर 2026: किदवई नगर पुलिस ने दीप के पास से 9 किलो 30 ग्राम और दीपा के पास से 12 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया। दीपा के पास से गांजा बिक्री के 5.43 लाख रुपये भी जब्त किए गए।
- नौ अक्टूबर 2026: कंजड़नपुरवा निवासी अमर सिंह और अर्जुन वर्मा को मसवानपुर/रावतपुर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान 6 किलो 600 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया।
- 15 अक्टूबर 2026: कंजड़नपुरवा निवासी अनीस कुमार गिहार को काकादेव पुलिस और स्वाट टीम ने विजयनगर के पास घेराबंदी कर पकड़ा। उसके पास से दो किलो गांजा बरामद हुआ।