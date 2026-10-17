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कानपुर: डॉक्टरों ने तीन खातों में भेजे थे एक लाख, मौके से मिले 30 हजार नकद, होमगार्ड अफसरों पर भी उठे सवाल

Sat, 17 Oct 2026 10:46 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 17 Oct 2026 10:46 AM IST
सार

Kanpur News: होमगार्ड भर्ती मेडिकल परीक्षण के दौरान हुई वसूली के मामले में 40-45 अभ्यर्थियों से करीब तीन लाख रुपये की वसूली की बात सामने आई है। इसमें से 30 हजार रुपये नकद और एक लाख रुपये तीन अलग-अलग बैंक खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए थे।

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Kanpur Doctors transferred one lakh rupees into three accounts 30000 rupees in cash were recovered from scene
होमगार्ड भर्ती में हंगामा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कानपुर पुलिस लाइन में होमगार्ड भर्ती मेडिकल परीक्षण के दौरान हुई वसूली के मामले में पुलिस की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में 40-45 अभ्यर्थियों से करीब तीन रुपये वसूली की बात सामने आई है। इनमें से 30 हजार रुपये नकद मौके से मिले हैं जबकि एक लाख रुपये तीन अलग-अलग बैंक खातों में ऑनलाइन पहुंचाए गए हैं।

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ये तीन खाते किन किन लोगों के हैं। इसके अलावा बाकी के 1.70 लाख रुपये कहां गए इसकी भी जांच कराई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पुलिस लाइन में चल रहे मेडिकल परीक्षण के दौरान कुछ होमगार्ड अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध मिल रही है क्योंकि परीक्षण के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सामान अपने पास रखना मना था। ऐसे में उनके पास उनके बैग और मोबाइल कैसे आ गए, जिससे वे नकद और ऑनलाइन भुगतान कर सके।

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करीब दो घंटे देरी से पहुंचे थे दोनों डॉक्टर
एसीपी ने बताया कि गुरुवार को कुल 200 अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण होना था जिसमें 180 का हो भी चुका था सिर्फ 20 का परीक्षण होना बाकी था। 20 अभ्यर्थियों ने दोनों डॉक्टरों और चालक के खिलाफ खुलकर शिकायत की है। एसीपी के मुताबिक किन विभागीय लोगों की डॉक्टरों के साथ मिलीभगत थी इसकी भी जांच कराई जाएगी। बताया कि दोनों डॉक्टर पुलिस लाइन करीब दो घंटे देरी से पहुंचे थे।

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किसी की मां तो किसी की पत्नी कोतवाली में डटी रही
शुक्रवार सुबह से ही दोनों डॉक्टरों के परिजन कोतवाली में डटे रहे और जेल जाने से पहले ही जमानत के लिए अधिवक्ताओं के संपर्क में दिखे। डॉ. प्रवीण की पत्नी गरिमा जो कि पनकी सीएचसी में डॉक्टर हैं वह सुबह ही कोतवाली पहुंच गईं। इसके बाद डॉ. महेश की बुजुर्ग की मां भी कोतवाली में एफआईआर लेने के लिए मौजूद रहीं। फिर शाम को दोनों डॉक्टर अचानक बीमार भी पड़ गए।

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