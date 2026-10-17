कानपुर: डॉक्टरों ने तीन खातों में भेजे थे एक लाख, मौके से मिले 30 हजार नकद, होमगार्ड अफसरों पर भी उठे सवाल

कानपुर पुलिस लाइन में होमगार्ड भर्ती मेडिकल परीक्षण के दौरान हुई वसूली के मामले में पुलिस की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। कोतवाली पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में 40-45 अभ्यर्थियों से करीब तीन रुपये वसूली की बात सामने आई है। इनमें से 30 हजार रुपये नकद मौके से मिले हैं जबकि एक लाख रुपये तीन अलग-अलग बैंक खातों में ऑनलाइन पहुंचाए गए हैं।

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ये तीन खाते किन किन लोगों के हैं। इसके अलावा बाकी के 1.70 लाख रुपये कहां गए इसकी भी जांच कराई जा रही है। पुलिस के मुताबिक पुलिस लाइन में चल रहे मेडिकल परीक्षण के दौरान कुछ होमगार्ड अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध मिल रही है क्योंकि परीक्षण के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सामान अपने पास रखना मना था। ऐसे में उनके पास उनके बैग और मोबाइल कैसे आ गए, जिससे वे नकद और ऑनलाइन भुगतान कर सके।