कानपुर: सोने-चांदी पर डिजिटल धनवर्षा, निवेश में 216% उछाल, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का बढ़ा आकर्षण, AMFI की रिपोर्ट

कानपुर में शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच सोने-चांदी ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी से घरों में रखे गहनों की कीमत भी बढ़ी है। वहीं, निवेशक अब पारंपरिक तरीकों के साथ गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्पों में भी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसका असर निवेश के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के आंकड़ों के मुताबिक, कानपुर में संबंधित निवेश सितंबर 2025 के 98.30 करोड़ रुपये से बढ़कर सितंबर 2026 में 310.80 करोड़ रुपये हो गया।

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इस तरह एक साल में निवेश में करीब 216 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक, सोने में निवेश के पारंपरिक तरीकों के साथ डिजिटल माध्यमों के विस्तार ने भी निवेशकों के लिए नए विकल्प खोले हैं। अब कम रकम से भी गोल्ड आधारित निवेश की शुरुआत करना आसान हुआ है। निवेश के बढ़ते आकर्षण का असर गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है।