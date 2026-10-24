कानपुर: नकली सीमेंट सिंडिकेट पर कार्रवाई की मांग, प्रशासनिक अधिकारी को कांग्रेसियों ने दिया ज्ञापन

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इसकी आईआईटी के विशेषज्ञों से जांच कराने की मांग की। संदीप शुक्ला ने कारखाना संचालित भूखंड के मालिक और उससे जुड़े लोगों के नाम सार्वजनिक करने की भी मांग की। कचहरी की मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोपी को जमानत मिलने को लेकर पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की। प्रदर्शन में रमणीक चतुर्वेदी, प्राणनाथ मिश्रा, मदन मोहन शुक्ला, नरेश त्रिपाठी आदि शामिल रहे। विज्ञापन

इसकी आईआईटी के विशेषज्ञों से जांच कराने की मांग की। संदीप शुक्ला ने कारखाना संचालित भूखंड के मालिक और उससे जुड़े लोगों के नाम सार्वजनिक करने की भी मांग की। कचहरी की मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं ने आरोपी को जमानत मिलने को लेकर पुलिस की भूमिका की जांच की मांग की। प्रदर्शन में रमणीक चतुर्वेदी, प्राणनाथ मिश्रा, मदन मोहन शुक्ला, नरेश त्रिपाठी आदि शामिल रहे।

नकली सीमेंट सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई के लिए शनिवार को कांग्रेसियों ने कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष संदीप शुक्ला के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। पनकी में पकड़े गए नकली सीमेंट कारखाने का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि सीएम ग्रिड, विधायक निधि समेत सरकारी निर्माणों में नकली सीमेंट के इस्तेमाल की आशंका है।