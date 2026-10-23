कानपुर: क्राफ्ट्सरूट्स एक्सपो का भव्य शुभारंभ, राज्यपाल बोलीं- कारीगरों का हुनर आत्मनिर्भर भारत की बड़ी ताकत

कानपुर के कन्वेंशन सेंटर में आयोजित क्राफ्ट्सरूट्स एक्सपो का शुभारंभ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद राज्यपाल ने विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्पियों और कारीगरों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और उनके उत्पादों की बारीकी से सराहना की।

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इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले हस्तशिल्पी पीढ़ियों से अपनी कला और अनमोल सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पाद केवल सजावटी वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि यह अनेक परिवारों की आजीविका, परंपरा और उनके आत्मसम्मान का सीधा जरिया हैं।