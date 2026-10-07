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कानपुर: अनवरगंज-मंधना एलिवेटेड ट्रैक निर्माण, मंधना बनेगा टर्मिनल स्टेशन, प्लेटफॉर्म चौड़े करने का कार्य शुरू

Wed, 07 Oct 2026 12:47 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 07 Oct 2026 12:47 PM IST
सार

Kanpur News: अनवरगंज से मंधना के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण कार्य को देखते हुए मंधना स्टेशन को टर्मिनल के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एलिवेटेड ट्रैक का काम इस साल के अंत तक शुरू होने की संभावना है।

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Kanpur Construction of Anwarganj Mandhana elevated track is underway Mandhana will become a terminal station
प्लेटफॉर्म चौड़े करने का निर्माण कार्य शुरू - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर में अनवरगंज से मंधना के बीच बहुप्रतीक्षित एलिवेटेड रेलवे ट्रैक निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण कार्य इस साल के अंत तक शुरू होने की संभावना है। प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान फर्रुखाबाद रेल मार्ग की ट्रेनों के संचालन को सुगम बनाने के लिए मंधना रेलवे स्टेशन को टर्मिनल स्टेशन के रूप में तैयार किया जा रहा है।

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एलिवेटेड ट्रैक के निर्माण के दौरान अनवरगंज से मंधना के बीच मुख्य रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने योजना बनाई है कि फर्रुखाबाद की ओर से आने वाली सभी यात्री व एक्सप्रेस ट्रेनें अनवरगंज या सेंट्रल जाने के बजाय मंधना स्टेशन तक ही आएंगी और वहीं से वापस लौटेंगी।

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स्टेशन पर चल रहा निर्माण कार्य
मंधना को टर्मिनल स्टेशन बनाने के लिए रेलवे ने काम शुरू कर दिया है। यात्रियों की संभावित भीड़ और ट्रेनों के ठहराव को देखते हुए मंधना स्टेशन पर रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ मौजूद प्लेटफॉर्मों को पक्का किया जा रहा है। प्लेटफॉर्मों की चौड़ाई भी बढ़ाई जा रही है, ताकि यात्रियों को आवगमन और बोर्डिंग में किसी तरह की परेशानी न हो।

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