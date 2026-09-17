कानपुर: ईश्वरीगंज में स्वच्छता की खुली पोल, गलियों में भरा सीवर का गंदा पानी, बदबू और कीचड़ से निकलना दूभर

कानपुर में कल्याणपुर ब्लॉक अंतर्गत आने वाला ईश्वरीगंज गांव, जिसकी पहचान देश के नक्शे पर स्वच्छता के प्रतीक के रूप में हुई थी। आज खुद सीवर और गंदगी के दलदल में डूब चुका है। उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर 2017 को देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसी ईश्वरीगंज गांव में एक भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान पूरे देश के लिए स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया था।

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उस दौरान गांव को आदर्श गांव की तरह सजाया-संवारा गया था, लेकिन वीआईपी दौर खत्म होते ही जिम्मेदार अधिकारियों ने इस गांव को अपने हाल पर छोड़ दिया। वर्तमान में ईश्वरीगंज गांव की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि गलियों में सीवर का काला और बदबूदार पानी लबालब भरा हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि गांव की अधिकांश नालियां पूरी तरह से टूट चुकी हैं और लंबे समय से सफाई न होने के कारण चोक पड़ी हैं।