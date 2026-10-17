कानपुर: सरसौल में बच्चों ने किया रामलीला का मंचन, रावण दहन के साथ दिया सत्य का संदेश, आतिशबाजी से झूमे बच्चे

कानपुर में महाराजपुर स्थित ऑक्सफोर्ड मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दशहरा पर्व के पावन अवसर पर भव्य रामलीला मंचन और रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रांगण में नन्हें-मुन्ने बच्चों ने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से रामकथा के प्रसंगों को सजीव कर दर्शकों का दिल जीत लिया।

विज्ञापन



समारोह के दौरान कक्षा चार के छात्र विक्रम ने भगवान श्रीराम, पीयूष ने लक्ष्मण और आतिशी ने माता सीता का सुंदर और भावात्मक रूप प्रस्तुत किया। पारंपरिक पोशाक में सजे-धजे नौनिहालों की प्रस्तुति को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध नजर आया। मुख्य पूजन के बाद जैसे ही प्रभु श्रीराम बने विक्रम ने धनुष से बाण चलाया।