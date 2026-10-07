कानपुर: हैलट के वार्ड में गिरा पंखा, बाल-बाल बचा मरीज, मची अफरातफरी

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हैलट के वार्ड-18 में बुधवार को उस समय अफरातफरी मच गई जब मरीज के पास छत पर लगा पंखा अचानक गिर पड़ा। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। मरीजों के मुताबिक पंखा कई दिनों से लटका हुआ था। एक मरीज के तीमारदार ने उसे चलाने के लिए स्विच ऑन किया तभी पंखा नीचे आ गिरा। स्टाफ ने भी किसी के चोटिल होने से इन्कार किया है। हड्डी रोग विभाग के इसी वार्ड में चार महीने पहले पीओपी का हिस्सा भी गिर चुका है।